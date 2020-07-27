Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 25 июля 2020 года № 625 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.07.2020 № 591) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, лесопарках и скверах, торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанное ограничение не распространяется на:

а) работу музеев, библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания - не более 10 человек;

б) показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных;

в) работу аттракционов на открытом воздухе;

г) работу зоопарков в части расположенных на открытом воздухе вольеров;

д) тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации по видам спорта на открытом воздухе;

е) занятия граждан физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии одновременного участия не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.";

абзац седьмой пункта 9 после слов "с 13.07.2020 до 26.07.2020 включительно" дополнить словами "с 27.07.2020 до 09.08.2020 включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного дня со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







