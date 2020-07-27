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27.07.2020 00:40
Рубрика: В мире

Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна". Соответствующий указ был подписан в воскресенье, сообщили в Белом доме.

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Американский лидер также распорядился выделить федеральную помощь для "противодействия чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", цитирует ТАСС документ. Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим ЧС в большинстве прибрежных округов штата.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана и достиг побережья Техаса. Скорость ветра в его центре составляла 45 м/с. Основной удар стихии пришелся на город Корпус-Кристи. Из-за "Ханны" власти соседней Мексики объявили высокий уровень тревоги в штатах Тамаулипас и Нуэво-Леон.

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