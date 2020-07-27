В Минск прибыл новый поверенный в делах США

Полиглот, владеющий шестью европейским языками, любитель велосипедного спорта и поклонник американского футбола Джефри Джук назначен новым временным поверенным в делах США в Беларуси. Информацию об этом 27 июля сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт миссии США в Минске.

Как пояснили в американском посольстве, высокопоставленный дипломат будет возглавлять американскую дипмиссию, пока не приедет посол США. А затем Джук останется в белорусской столице на должности его заместителя.

Кстати, в своем приветственном видео дипломат, который успел до этого поработать в Хорватии и Сербии, дал понять, что для него большая честь представлять правительство США и руководить посольством в качестве временного поверенного в делах Соединенных Штатов.

Кроме того, сообщают новостные порталы, он работал в отделе политического планирования при госсекретаре США и отвечал за вопросы политики в отношении ЕС, западных Балкан и постсоветского пространства.

Новый временный поверенный США, который является автором научных работ и книг по истории международной политики, отметил в своем видеообращении, что для него в следующие несколько лет будет интересно познакомиться с богатыми традициями и обычаями Беларуси.

Как уже информировал "СОЮЗ", ровно неделю назад Александр Лукашенко уже назначил заместителя главы МИД РБ Олега Кравченко послом Беларуси в Соединенные Штаты Америки.