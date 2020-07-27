В Роспотребнадзоре прокомментировали появление нового типа коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире и отдельных странах находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. В том числе российское санитарное ведомство отслеживает ситуацию и во Вьетнаме.

Ранее появились сообщения, что в этой стране отмечена вспышка нового типа коронавируса. "Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге", - сообщили в Роспотребнадзоре.

27 июля режим ограничительных мер был введен в третьем по величине городе Вьетнама Дананге. Там были зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19 (всего 15 случаев после того, как коронавируса в этом городе не было более трех месяцев).

В Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. На две недели город закрыт для туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений - баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.