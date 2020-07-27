В России повысится стоимость проезда по платным дорогам

С завтрашнего дня, с 28 июля, на платных участках дорог, обслуживаемых госкомпанией "Автодор", начинают действовать сезонные тарифы. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В летний сезон, когда возрастает нагрузка на дороги, тарифы традиционно возрастают. Зимой опускаются. Но в этом году сезонные тарифы на проезд по дороге М4 "Дон", по которой едут отдыхающие к Черному морю, решено оставить на уровне 2019 года. Они будут действовать с 28 июля по 31 октября 2020 года. По информации "Автодора", в июле-августе трафик на М4 возрастает до 50-59 тысяч автомобилей в сутки.

Проезд по всем платным участкам "Дона" на легковом автомобиле в дневное время обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass -в 1471 рубль. Те, кто подключился к программе лояльности и имеют максимальную скидку в 15%, проедут за 1250 рублей.

На дороге М11 "Нева" проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58 по 684 километр) без транспондера в будний день будет стоить 1610 рублей, с транспондером "Автодор - Платные Дороги" - 991 рубль.

Для участников программы лояльности стоимость путешествия с учетом максимальной скидки в 15% может снизиться до 842,35 рублей. На головном участке трассы от Москвы до Солнечногорска, который эксплуатирует Северо-Западная концессионная компания, стоимость проезда повысилась с 1 июля. Максимально проезд подорожал на отрезке от МКАД до Солнечногорска. Сейчас для легковых автомобилей при приезде без транспондера и скидок он стоит 750 рублей.

На М3 "Украина" тариф повышается с учетом пределов уровня инфляции. Кроме этого, временные границы действия дневного и ночного тарифов переносятся на час назад, то есть расчет дневного тарифа будет идти не с 7 часов утра, а с 6 часов.