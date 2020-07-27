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Ведущая "Дома-2" прокомментировала участие в проекте Ларисы Гузеевой

Новости
    27.07.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/borodylia Фото: instagram.com/borodylia
Фото: instagram.com/borodylia

Одна из ведущих скандальной телестройки-долгожителя "Дом-2" Ксения Бородина отреагировала на информацию о том, что в проект с сентября вливается 61-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Напомним: сообщалось, что артистка станет соведущей "Дома", тем внеся - и за немалый гонорар - в реалити изрядное оживление.

Бородина по данному поводу в сторис своего Instagram юморит. Следующим образом: "Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони - Кашпировский".

Добавляя: "Состав утвердили, все расходимся".

При этом Ксения опровергла и слух о том, что новой ведущей "Дома-2" может стать только что заразившаяся коронавирусом Анастасия Ивлеева.

"Вот просто объясните, где вы это берете? С потолка? Что за идиотизм?" - недоумевает Бородина.

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