Обгонять автомобили вдогонку за другой машиной можно, если хватает видимости. Правила дорожного движения такого маневра не запрещают. Но, как оказалось, подобный маневр не нравится сотрудникам ДПС. И только разъяснения Верховного суда восстановили справедливость: такие обгоны не запрещены.

Итак, некий Антон Боздникин еще в марте 2018 года в Астраханской области пошел на обгон. Он не подозревал, чем ему этот маневр обойдется. Нет, никакой аварии он не совершил. Но почти два года ему пришлось доказывать в судах различных инстанций, что он не совершал никаких правонарушений и вообще стал жертвой своевольного толкования Правил дорожного движения неким инспектором ДПС.

Ситуация была примерно следующая: впереди выстроилась очередь за медленно едущей машиной. Как только появилась возможность, то есть сплошная полоса стала прерывистой, Антон пошел на обгон. Причем он был не первым. Впереди него на такой обгон пошли еще несколько машин. Но они были довольно далеко. В общем, завершил свой маневр он в зоне действия разрешения обгона. Однако по непонятной причине сотрудникам ДПС, притаившимся на обочине, его обгон показался не соответствующим Правилам дорожного движения. Они не постеснялись и вменили ему сначала двойной обгон, то есть якобы он обгонял автомобиль, уже совершающий обгон другой машины. Сей трюк даже нарисован на схеме происшествия. Однако при этом в рапорте сотрудника ДПС обстоятельства нарушений вообще не изложены. Просто указывается пункт правил, которые водитель якобы нарушил. Речь идет о статье 11.2 ПДД. В ней говорится, что водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево, следующее за ним транспортное средство начало обгон. Ну и в крайнем случае: "по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу".

Однако все эти условия были выполнены, если судить по записи видеорегистратора пострадавшего. А вот на видеорегистраторе сотрудника ДПС вообще не видно, как водитель обгонял. Видно лишь, что он перестроился обратно в свою полосу еще там, где было разрешено совершать обгон.

Таким образом, и рапорт сотрудника ДПС, и составленная им схема правонарушения категорически противоречат записи видеорегистратора якобы нарушителя.

Суды изучили эти доказательства, но не придали им значения. Конечно, рапорт - это гораздо круче. Получается, что если схема не соответствует тому,что снято на камеру, то лучше не верить глазам своим?

Однако Верховный суд своим глазам поверил. И оценил главное: автомобили, которые также совершали обгон, никаким образом не закрывали обзор. Двойного обгона не было вообще. То есть все автомобили выезжали на довольно большом удалении от якобы виновника нарушения.

Как подтвердили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, в Правилах дорожного движения четко прописаны все условия ограниченной видимости, при которых обгон запрещен. Это прописано в пункте 1.2 правил: "Ограниченная видимость" - видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.

Но машины, которые совершают обгон, не всегда закрывают обзор. По непонятной причине суды нижних инстанций не рассматривали ни аргументы, ни доказательства пострадавшего, которые противоречили показаниям инспектора. И именно эту несправедливость устранил Верховный суд.

Предложено внести в КоАП статью о штрафе в 20 тысяч рублей для чиновников, которые вынесли решение о несправедливом наказании

Теперь осталось дождаться, чтобы другие инспекторы также не злоупотребляли правом и не вменяли водителям нарушения, которых они не совершали.

Стоит напомнить, что эксперты Объединенного народного фронта предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях штраф 20 тысяч рублей для чиновников, которые вынесли решение о несправедливом наказании. А также компенсацию для пострадавшего в размере тех же 20 тысяч.