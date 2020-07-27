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27.07.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: автомобиль и велосипедист чудом не попали под поезд

Текст: Вадим Давыденко

Это снятое в Бразилии видео учит нас никогда не нарушать ПДД на нерегулируемых железнодорожных переездах, ну а уж если и нарушать, то делать это быстро и ловко, не мешая другим участникам движения. Любая ошибка на путях чревата гораздо большими последствиями, чем просто на трассе.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как можно понять из видео, дело происходило на каком-то однопутном переезде где-то в глухой провинции, без шлагбаумов, поднимающихся щитов и бдительных дежурных. Единственное, что ограничивало там вечно спешащих автомобилистов - это звук приближающегося поезда и инстинкт самосохранения, иногда, увы, подводивший своих владельцев.

Судя по всему, поезд уже показался в поле зрения всех участников движения и даже подавал звуковые сигналы, но сразу несколько водителей решили, что успеют проскочить. Несколько машин и впрямь успели, а вот серебристому минивэну не повезло: наперерез ему прямо на путях поехал торопыга-велосипедист. Да так неловко поехал, что и сам упал почти под колеса автомобиля и его остановил на путях.

А тут и поезд подлетел, строго по расписанию. Всё, что успел сделать автомобилист - чуть съехать с путей, благодаря чему удалось смягчить удар. Минивэн не смяло и не искорежило, а лишь чуть откинуло в сторону и развернуло, что в этом случае можно считать огромной удачей.

Видео: сорвавшаяся крышка подземного резервуара подкинула минивэн
#видео #авто