Власти США могут выделить триллион долларов на поддержку экономики

Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики Соединенных Штатов еще один триллион долларов. С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.

По его словам, в пакете на триллион долларов есть "наиболее приоритетные и срочные вещи", включая новые прямые выплаты американским семьям, пишет РИА Новости. Данный пакет должен принять конгресс, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

Однако демократы заявляют, что одного триллиона недостаточно, требуется намного больше средств. Напомним, весной на фоне пандемии коронавируса конгресс уже выделил на поддержку американской экономики около трех триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что задолженность федерального правительства США достигла новой рекордной отметки - 26 триллионов долларов. По данным СМИ, с пятого мая госдолг вырос на один триллион. Этот беспрецедентно резкий скачок вызван мерами по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, которые включали в том числе налоговые "каникулы".