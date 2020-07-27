Внедорожник Aurus Komendant поймали на тестах в Астрахани

В Сети появились новые фото прототипа внедорожника Aurus Komendant, на этот раз сделанные в Астрахани. Плотно затянутая маскировочной пленкой машина проходит испытания в условиях жаркого климата. Напомним, в январе 2020 года "Комендант" засняли за полярным кругом в Швеции - там автомобиль тестировали в условиях холода.

"Комендант", имеющий отраслевой индекс ЕМП-4124, по агрегатной части будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод.

Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Такая же "шайба" с режимами есть и у Senat. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели - это передние двери. По сути, "Комендант" - это грузопассажирская модификация Senat (т.е. универсал).

Komendant появится в продаже в 2022 году. Выпускать внедорожник планируют на мощностях елабужского завода Sollers. Этот холдинг является индустриальным партнером ФГУП НАМИ в проекте "Единая модульная платформа", в рамках которого НАМИ создал Aurus.