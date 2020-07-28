Новости

Вышел трейлер сериала "Похититель снов" со звездой "Убить Билла" 11:13
Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого "Крота" 10:58
У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры 27.07.2020
Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры 27.07.2020
"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер 27.07.2020

Актриса Софи "Санса Старк" Тернер впервые стала мамой

Новости
    28.07.2020, 10:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская 24-летняя актриса Софи Тёрнер, Санса Старк из "Игры престолов" и буйный Тёмный Феникс из числа Людей Икс, и ее супруг, музыкант Джо Джонас, впервые стали родителями. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Бывшая супруга Элтона Джона подала на него крупный денежный иск

У молодых людей дочь, назвали они ее Уилла. Роды состоялись в прошлую среду - 22 июля, в Лос-Анджелесе.

Отметим, что пара никак не информировала общественность о грядущей радости - про наступающее торжество стало доподлинно известно на днях, когда папарацци засекли семью на прогулке. При этом "Санса" внезапно оказалсь на крайнем сроке беременности.

Тёрнер и Джонас скромно поженились в Лас-Вегасе в мае прошлого года, через месяц устроив еще одну церемонию, уже пышную, - во Франции.

Новости

Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 27.07.2020
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен 27.07.2020
Киану Ривз может встретиться с Иисусом Христом в сиквеле "Константина" 27.07.2020
Видео: Александр Друзь в сериале "Друзья" 27.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Официально: Netflix анонсировал еще один приквел "Ведьмака" 27.07.2020
Появились первые кадры из нового "Бегущего по лезвию" 27.07.2020
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 27.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Бывшая супруга Элтона Джона подала на него крупный денежный иск 27.07.2020
"Довод" может выйти в Европе до конца лета 26.07.2020
Зак Снайдер показал Супермена в черном 26.07.2020
⧣ светская хроника
Фото: DUMITRU DORU/ EPA
Тимати покидает Black Star 27.07.2020
Названы астрономические суммы гонораров Гарика Харламова за корпоративы 23.07.2020
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 20.07.2020