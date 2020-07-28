Актриса Софи "Санса Старк" Тернер впервые стала мамой

Британская 24-летняя актриса Софи Тёрнер, Санса Старк из "Игры престолов" и буйный Тёмный Феникс из числа Людей Икс, и ее супруг, музыкант Джо Джонас, впервые стали родителями. Об этом сообщает TMZ.

У молодых людей дочь, назвали они ее Уилла. Роды состоялись в прошлую среду - 22 июля, в Лос-Анджелесе.

Отметим, что пара никак не информировала общественность о грядущей радости - про наступающее торжество стало доподлинно известно на днях, когда папарацци засекли семью на прогулке. При этом "Санса" внезапно оказалсь на крайнем сроке беременности.

Тёрнер и Джонас скромно поженились в Лас-Вегасе в мае прошлого года, через месяц устроив еще одну церемонию, уже пышную, - во Франции.