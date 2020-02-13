СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой

23-летняя британская актриса Софи Тернер ("Санса Старк" и "Темный Феникс"), и ее 30-летний супруг - американский музыкант Джо Джонас - ждут первенца.

Пишет об этом Just Jared, ссылаясь на безымянного инсайдера. Отметившего, что официального заявления пара еще не делала, но близкие в курсе и очень рады.

Второй источник ресурса это также подтверждает, указывая: актриса уже начала выбирать одежду посвободнее - обратите, мол, внимание. Это ли не улика.

Комментариев представителей артистов изданию получить не удалось.

Тёрнер и Джонас скромно поженились в Лас-Вегасе в мае прошлого года, через месяц устроив еще одну церемонию - во Франции.

Ранее вышел трейлер сериала "Выжить" - нового проекта с Тёрнер.