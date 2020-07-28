Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19

То, что инфекционная пандемия не щадит никого, вынужден был подтвердить 28 июля и Александр Лукашенко, сообщив, что бессимптомно перенес на ногах коронавирус. Об этом он рассказал во вторник на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части внутренних войск МВД, передает его пресс-служба.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение вчера сделали врачи", - признался президент. Правда, "бессимптомно", - добавил он.

Уточнив, что, по его данным, в стране "97 процентов населения переносят эту заразу бессимптомно", Лукашенко с облегчением добавил: "Слава богу, что мне удалось попасть в когорту бессимптомных". При этом президент не удержался и от шутливой ремарки, сказав, что "наконец попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

Кстати, по официальным данным, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло до 67 002. Скончалось с момента регистрации на территории страны 530 пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава страны.