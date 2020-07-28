Указ губернатора Архангельской области от 28 июля 2020 года № 115-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 28 июля 2020 г. № 115-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В подпункте 16 пункта 2:

1) слово "индивидуальных" исключить;

2) после слова "упражнениями" дополнить словами "на открытом воздухе".

2. В абзаце первом слова "пунктами 23 и 24" заменить словами "пунктом 2 ".

3. Абзацы первый и второй пункта 23 после слов "городского округа "Город Архангельск"," дополнить словами "городского округа Архангельской области "Северодвинск",".

4. Пункт 24 исключить.

5. Абзац четвертый пункта 4 заменить текстом следующего содержания: "Положения настоящего пункта не распространяются:

1) на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина") на территории Архангельской области;

2) на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на открытом воздухе для групп не более 15 человек одновременно при соблюдении социального дистанцирования;

3) на проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, по согласованию с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области;

4) на общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимые на открытом воздухе.".

6. В пункте 5:

1) подпункт 1 исключить;

2) в подпункте 2:

а) в абзаце первом слова "28 июля" заменить словами "7 августа";

б) в подпункте "а":

в абзаце четвертом слова ", за исключением территорий городского округа "Город Архангельск", городского округа Архангельской области "Северодвинск", городского округа Архангельской области "Город Новодвинск", Приморского муниципального района Архангельской области," исключить;

абзацы пятый - седьмой исключить;

в) подпункт "д" дополнить словами ", а также проведения занятий спортом и физическими упражнениями на открытом воздухе для групп не более 15 человек одновременно при соблюдении социального дистанцирования (не допуская посещения гражданами зданий, строений, сооружений, помещений в них, предназначенных для оказания таких услуг)";

г) в подпункте "м" слова "пунктом 211" заменить словами "пунктами 211 и 212".

7. Дополнить пунктом 212 следующего содержания:

"212. Образовательные организации реализуют дополнительные образовательные программы при соблюдении следующих условий:

очное присутствие обучающихся индивидуально и (или) в группах численностью не более семи человек;

соблюдение дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;

соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19" методических рекомендаций "МР 3.1/2.4.0178/1-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".







