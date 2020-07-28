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28.07.2020 01:53
Рубрика: Экономика

АТОР разъяснила россиянам новые правила въезда в Турцию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ассоциация туроператоров России (АТОР) распространила новые правила въезда в Турцию. Россиянам для посещения этой страны не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако туристам необходимо будет заполнить специальную анкету. В ней нужно указать личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

Фото: iStock
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До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира будут измерять температуру. На борт будут допущены только те, у кого нет признаков COVID-19, пишет РИА Новости. При наличии симптомов нужно будет сделать бесплатный ПЦР-тест.

Если результат окажется положительным, туриста отправят в госпиталь для обследования или лечения. Если же о заражении станет известно уже после полета, то контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Этим гражданам придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.

Ранее в посольстве РФ в Анкаре сообщили, что приезжающих в Турцию иностранцев не будут отправлять на принудительный карантин. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улицах большинства городов, включая Анкару, Стамбул, Измир. За несоблюдение правил действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей).

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