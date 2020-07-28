Авиасообщение с вьетнамским Данангом приостановлено из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса, говорится на портале правительства страны.

Приостановлена также работа наземного транспорта не только в самом Дананге, но и направляющегося в город и из него. Исключением станут перевозки пациентов, еды и товаров, пишет РИА Новости.

Напомним, 27 июля появилась информация о том, что случаи заражения COVID-19 в Дананге вызваны новым, более агрессивным штаммом коронавируса. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. Те, кто планировали здесь отдых в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

Новый тип вируса, по первым наблюдениям вьетнамских медиков, способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.