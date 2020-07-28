Блогеры сняли процесс замены шин самого большого в мире трактора

Чтобы прочувствовать всю тщетность бытия и хрупкость человеческого тела, вовсе не обязательно попадать, как Гулливеру или Джеку с бобовым зерном, в страну великанов. Достаточно прокатиться разок на карьерном самосвале БелАЗ грузоподъёмностью 450 тонн или на американском тракторе Big Bud, оснащенном дизельным двигателем мощностью 1100 лошадиных сил. Рядом с такими махинами поневоле почувствуешь себя слабым и жалким, и призадумаешься о смысле жизни.

Блогеры с YouTube Welker Farms решили показать вблизи жизнь таких гигантов и сняли для нас процесс замены шин 45-тонного трактора, кстати, самого большого в мире сельскохозяйственной техники. Неизвестно, как выпущенный в 1977 году Big Bud "обували" в первый раз, но сейчас для замены старой резины понадобилась целая автоколонна спецтехники. Новые колеса подвезли на огромном грузовике, а старые снимали со ступицы краном. Поднимали и переворачивали их специальным манипулятором, а назад на ступицу надевали складским погрузчиком. Ни одну из операций нельзя было провести вручную: диаметр специально разработанных для Big Bud шин составил 240 см, а вес - около двух тонн.

Работал добрый десяток специалистов - крановщики, водители, монтажники - и еще дюжина зевак глазела, открыв от удивления рты, и снимала происходящее на видео. Не каждый день увидишь, столь грандиозное зрелище, все равно что присутствовать при стрижке и завивке Кинг-Конга или замене брекетов у Годзиллы. И страшновато чуток, и интересно.

Но вот процедура благополучно завершена и трактор выехал на обкатку новых шин. Выглядело это, надо признать, грандиозно: встречный и попутный транспорт сторонился к обочинам, а массивные джипы и грузовики на фоне Big Bud смотрелись как карликовые мопсы на собачьей выставке рядом с призовыми мастиффами и волкодавами. Что было бы с легковушкой, на которую трактор нечаянно бы наехал, если бы не заметил, и думать не хочется. К счастью, обошлось без происшествий, так как выезд Большого Бада сопровождала полицейская патрульная машина.