Changan обновил свой самый популярный в России кроссовер

Бестселлер бренда Changan в России - компактный кроссовер CS35 Plus - получил несколько обновлений. В частности, на передней панели перед пассажиром появился небольшой тачпад для управления громкостью аудио. Сама акустическая система получила два дополнительных динамика в трех комплектациях из четырех. А внешне обновленные авто можно будет узнать по хромированной отделке дверных ручек.

Интересно, что кроссовер при этом не подорожал. Очевидно, причина в том, что дополнительные опции появились в прайсах компании раньше, когда и произошло изменение цен. Теперь же, как утверждают в компании, обновленные машины уже доступны во всех дилерских центрах.

Директор по продажам и развитию "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин предложил клиентам "снова записаться на тест-драйв автомобилей и самостоятельно оценить кроссоверы Changan в действии". Новые опции, полагают в компании, повысят привлекательность модели на рынке.

Впрочем, CS35 Plus за без малого год хорошо зарекомендовал себя в России. За период с января по июнь 2020-го модель разошлась тиражом почти 1300 экземпляров, что позволило ей войти в топ-5 самых популярных китайских автомобилей. Напомним, кроссовер оснащается атмосферным двигателем 1.6 мощностью 117 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической или 6-диапазоной автоматической трансмиссией. Привод только передний. Стоит автомобиль от 1 179 900 до 1 319 900 рублей в зависимости от оснащения.