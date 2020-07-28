Указ главы Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 202 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182) следующие изменения:

в абзаце седьмом подпункта "ж" пункта 4 слова "до 400 кв. метров" заменить словами "до 800 кв. метров";

в пункте 5.1:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"деятельность объектов физической культуры и спорта для организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Чувашской Республики (при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельность медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих санаторно-курортное лечение, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, для оказания работ (услуг) по медицинской реабилитации, для осуществления медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания, фактически проживающих в Чувашской Республике, при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии о выполнении методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

деятельность организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на территории Чувашской Республики по основным программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, обеспечить под личную ответственность:

соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпиде­мио­логическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, соблюдение дезинфекционного режима;

осуществление приема и обслуживания клиентов (посетителей) при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







