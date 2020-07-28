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28.07.2020 17:44
Рубрика: Культура

Депутаты и писатели оценили инициативу спрятать под ключ книги "18+"

Текст: Инга Бугулова

Согласно новому приказу Минкульта, в библиотеках книги с маркировкой "18+" будут изъяты из общего доступа - теперь их необходимо хранить или в закрытых шкафах, или в залах исключительно для совершеннолетних читателей. Инициативу оценили председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, зампред комитета Елена Драпеко и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

- Единственная тонкость, с которой необходимо разобраться, - критерии для маркировки "18+". Они должны быть ясными и четкими. Никакой вкусовщины, максимум здравого смысла, - прокомментировала "Газете.RU" Елена Ямпольская, одобрив нововведение.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Российские библиотеки становятся больше, чем просто книгохранилища

Елена Драпеко также отметила, что в Минкульте "совершенно правы", подчеркнув: книги с пометкой "18+" могут навредить детям, поэтому хранить их нужно отдельно.

А вот автор "Ночного дозора" к таким мерам относится скептически, обращая внимание на то, что те, кто захочет, всегда найдут информацию в интернете.

- Мировая литература всегда была достаточно вневозрастной. В классических произведениях, которые преподают в пятых-шестых классах, можно найти сцены "18+". Думаю, пытаться делать вид, что дети в 13-14 лет не знают, что такое секс и наркотики, глупо. Надо для начала взорвать телевизор. Книги - это меньшее из зол, - уверен Сергей Лукьяненко.

Кстати, возрастная маркировка книг, введенная в России в 2012 году, не в первый раз оказывается в центре внимания. Предложенная шкала: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+ и критерии оценок оказались мало применимы к реальной жизни.

Культура Литература Законодательная власть Госдума

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