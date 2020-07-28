Эксперты оценили перспективы новой технологии зарядки смартфонов

Компания Qualcomm представила Quick Charge 5-го поколения, технологию, которая позволяет заряжать аккумулятор смартфона до 50% всего за 5 минут, а полностью за 15 минут. Специалисты рассказали, как это повлияет на износ аккумуляторов гаджетов.

"Смартфон в принципе "убивает" любая зарядка, - объясняет главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.RU Людмила Мурзина. - Ограничение циклов зарядки, которые выдерживает литий-ионный аккумулятор, никуда не делось. И после 500-700 циклов, то есть спустя года два-три, вы обнаружите, что батарея вашего аппарата уже потеряла в емкости и аккумулятор или смартфон пора менять".

Эксперт считает, что новая технология будет использоваться только в дорогих флагманских решениях и для них быстрый износ аккумулятора не критичен, поскольку такие смартфоны меняют на новые чаще, чем раз в два года. "До уровня всенародно любимых смартфонов ценой в 15 тысяч рублей супербыстрая зарядка доберется нескоро", - прогнозирует Мурзина.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что развитие аккумуляторов уже пришло к такому моменту, когда они не сильно прибавляют в емкости. "Быстрая зарядка возможна только в первые полчаса, - говорит он. - Дальше выигрыш от повышения мощности зарядки не такой большой".

Муртазин полагает, что новая технология от Qualcomm вряд ли станет массовой: "Ее будут использовать некоторые китайские компании, чтобы "выделиться", - полагает он. - На сегодняшний день 25 Ватт является средней величиной и до бесконечности увеличиваться мощность не может".

Еще одной проблемой, которую придется решить разработчикам быстрой зарядки от Qualcomm, является безопасность. По мнению ведущего программы Вести.net Филиппа Трофимова, недавний эксперимент с удаленным взломом быстрой зарядки показал, насколько несовершенными являются технологии, которые используются в быстрых зарядках. "И прежде, чем такие решения станут массовыми, необходима тщательная проработка и тестирование стандарта", - заключает он.