После реализации Китаем и Америкой своих впечатляющих космических программ, мы попросили высказать свою точку зрения на перспективы пилотируемых полетов в космос людей наших экспертов.

Натан Эйсмонт, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник института космических исследований (ИКИ РАН):

Уверен, что ни в 2022 году, ни в 2024-м, ни вообще в ближайшие лет десять ни наш человек, ни человек американский на Луну не полетит. Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм.

Если брать чисто технические вопросы, то для того, чтобы доставить экипаж на поверхность Луны и вернуться обратно, нужен сверхтяжелый носитель. Сделать его сегодня за год-два - нереально! Тогда на создание "Сатурна-5" ушло 10 лет! И не надо думать, что сегодня во время отсутствия гонки между державами уйдет меньше. Наоборот! Тем более что допустимый уровень риска, когда можно сэкономить время на испытаниях, значительно снизился.

А что мы в 2022 году? По программе, разработанной в нашем институте, на 2021 год намечена беспилотная экспедиция "Луна-25" с посадочным модулем. Хотя дата может и сдвинуться. На 2024 год намечен проект "Луна-26". Это создание космического комплекса "Луна-Ресурс-1" (ОА) с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований поверхности Луны с окололунной орбиты. Затем "Луна-27" с посадочным аппаратом. В целом можно говорить с уверенностью, что наша беспилотная лунная программа будет реализована. С некоторой долей неуверенности можно говорить о сроках ее реализации.

Что касается пилотируемых полетов, то это более серьезная задача.

Эдуард Валентинов, ведущий конструктор одного из оборонных предприятий:

Будущее, и это очевидно, за многоразовыми космическими аппаратами и носителями. Экономика такая, что первая ступень - самая дорогая из-за двигателей. Поэтому ее, конечно, надо возвращать, спасать надо.

И не надо думать, что мы с потерей проекта "Энергия-Буран" потеряли все заделы по многоразовой пилотируемой и беспилотной космонавтике. Было много проектов, удачных и не очень, но все они из-за недофинансирования, да и чего таить, отсутствия воли у руководства, доведены до завершения не были.

Например, наша двухступенчатая тяжелая ракета-носитель "Россиянка", которую делал МИАС им. Макеева. Возвращаемую первую ступень можно использовать до 25 раз. Причем возвращение ступени осуществляется по баллистической траектории путем повторного включения штатных двигателей на оборудованную площадку размером 50x50 м, удаленную от места старта ракеты на 3-5 км. Еще в 2011 году она была представлена на конкурсе Роскосмоса по разработке Многоразовой ракетно-космической системы первого этапа (МРКС-1). Однако по итогам этого конкурса заказ на разработку МРКС получил ГКНПЦ им. Хруничева с проектом "Байкал-Ангара". Девять лет прошло - ни "Ангары", ни "Россиянки".

Теперь, конечно, надо модернизировать ее. Поставить новые двигатели, модернизированные. Обновить систему управления, так как отстаем в точности приземления. Но это решаемые проблемы. Причем решаемые при наличии воли лет за пять-шесть.

Но параллельно надо делать и мини-шаттл, или легкий космический самолет. У него своя ниша. Такие проекты тоже были и есть. Но также не доведены...

Конкретно

Космос в рублях и долларах

Космические программы, вероятно, самые дорогие игрушки... Во сколько реально обошлись двум сверхдержавам спейсгонки в 60-90-х гг. прошлого века, точно не ответит никто. Как очень осторожно говорят эксперты, "речь идет о сотнях миллиардов долларов". Добавим, или советских рублей, так как в те времена покупательная способность обеих валют была примерно равной. Но это в те годы. Вообще считается, что советская программа стоила примерно в пять раз меньше, чем американская.

При этом эксперты ориентируются, например, на цифры программ лунных. Американская, с высадкой астронавтов, стоила 26 млрд долларов. Советская, беспилотная, - значительно скромнее. Стоимость одного только скафандра для высадки на спутник зашкаливала за десяток миллионов долларов. Соответственно, и лунный грунт, доставленный на Землю обеими странами, для нас обошелся дешевле. А говорят, советское - значит неэффективное...

Самый дорогой объект в истории космоса - Международная космическая станция, или МКС. Общая стоимость этого объекта, в котором сейчас, говорят, сверлят дырки, превысила 150 млрд долларов. Из них соточку пришлось загнать из США. Ежегодно Вашингтон тратит еще 3-4 млрд долларов на обслуживание из 6,5 -7. В принципе не очень большие деньги за то, что Россия утопила единственный, только что отремонтированный "МИР". Он, кстати, обошелся в 12 млрд долларов. С 1986 по 2001 год. Цифры очень приблизительные, конечно.

Почти 114 млрд долларов и около 16 млрд советских рублей стоили человечеству программы многоразовых полетов в космос. Первая, как известно, называлась Space Shuttle, вторая, которая в рублях, - "Энергия-Буран". Кто начал тратить первый, историки космоса спорят до сих пор. Известно, что на шаттл у конгресса вначале запрашивали 5 млрд, затем смета выросла в три раза. Сколько запрашивали на "Буран" у ЦК КПСС, осталось тайной. В результате стоимость одного полета вместо 15 запланированных миллионов долларов вылилась американским налогоплательщикам в 500 млн тех же самых долларов. А "Буран" слетал всего один раз в беспилотном режиме.

В принципе большинство экспертов согласны с тем, что пока многоразовые космические системы себя не оправдывают. Для них банально нет столько работы, чтобы отбить вложенные средства.

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году пилотируемые полеты к МКС осуществляются только советско-российскими "Союзами". По данным СМИ, сейчас запуск для американских коллег стоит в районе 80 млн долларов. Какова себестоимость полета - коммерческая тайна. И хотя на Капитолийском холме постоянно говорят о зависимости от российских носителей, но выделять на новые программы пилотируемой космонавтики порядка 100 млрд долларов только на первые 5-7 лет работы не хотят. В принципе они справедливо считают, что пока дешевле платить нам. А там Илон Маск доведет до ума свою многоразовую систему. Уже, хотя и при серьезных дотациях со стороны НАСА, его запуски равны по стоимости "Союзам".

Но во сколько в результате обойдутся изделия Маска, сказать трудно. Вполне может получиться как с новым телескопом "Джеймс Вебб". В начале работы над ним, в 1997 году, планировалась, что он обойдется в смешные 500 млн долларов и полетит в точку Лагранжа в 2007 году. Сегодня он еще на Земле-матушке, стоит уже почти 11 миллиардов и улететь планирует только весной 2021 года.

Современная американская лунная программа НАСА оценивается примерно в 100-150 млрд долларов. Российская - миллиардов в 30, но рублей. Но цифры, как мы уже поняли, полны лукавства.

Далекое - близкое

Армстронг запомнился надолго

Cразу после третьего курса иняза нашел в июле 1969-го временную работу в "Интуристе". Водил и возил по столице только индивидуальных, сейчас бы сказали ВИП, туристов. В двадцатых числа июля работал с супругами из Нью-Йорка. Говорили они между собой только о высадке соотечественников на Луне, а меня попросили купить им самую главную газету Советского Союза с сообщением об этом событии. Во многих киосках "Правду" уже распродали, а в одном нам повезло. Меня сразу же попросили дать подробный перевод о лунном подвиге. Задача оказалось сверхпростой: о высадке - строк 20 максимум. Американцы не поняли, попросили показать статью и были поражены: вот этот крошечный кусочек малюсеньким шрифтом? Вернулись к киоску, купили остаток газет. Я удивился: зачем? И мне объяснили, что будут дома раздавать знакомым, пусть знают, как в России оценили высадку Армстронга.

И еще о знаменитом Ниле Армстронге. В Москве в начале марта 1995 года на приеме по случаю международного турнира прыгунов в воду "Весенние ласточки" попал за стол со своим другом тренером сборной Анатолием Ларюшкиным и двумя тренерами из Америки. Представились друг другу, и вдруг я вспомнил того, что назвался фамилией космонавта. Ведь это прыгун-канадец, которого в 1976 году на Олимпиаде в Монреале я знал под совсем другим именем. Как раз он и уговорил нашего юного прыгуна Сергея Немцанова тайно выехать с ним из Олимпийской деревни и остаться за границей.

Пусть Немцанова, не достигшего совершеннолетия, удалось вернуть, скандал получился громкий. Виноватым объявили бедного тренера сборной Толю Ларюшкина: за ослабление идеологической работы объявили строгий партийный выговор, понизили в должности и десять лет не выпускали за границу. Меня, бывшего переводчиком в Монреале, своим гневом обошли, хотя могли бы залепить такого...

И вот все мы за одним столом. Человек, представившийся Армстронгом, ответил на заданный мной прямой вопрос также прямо: да, Немцанова вывез он. И чтобы это пятно не лежало на нем оставшуюся жизнь, женившись, взял фамилию жены-американки - родственницы космонавта. А сейчас, если уж так получилось, то просит прощения за тот поступок у мистера Ларюшкина и у меня, тоже ему припомнившегося.

Толя простил. А я - нет. Хотя и встретились мы в день Прощеного воскресенья.

Николай Долгополов