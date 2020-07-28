ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19

Первый участник испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали специалисты государственного научного центра "Вектор", был привит в понедельник, 27 числа. Эту информацию пресс-службы Роспотребнадзора подтвердила глава ведомства Анна Попова в своем выступлении на онлайн-симпозиуме во вторник.

"На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, - цитирует Анну Попову "Интерфакс". - Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению первой и второй фаз клинических испытаний".

Всего в тестировании принимают участие пять добровольцев. Каждый из них получит свою дозу вакцины через 72 часа после предыдущего. Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что все участники тестов находятся под стационарным наблюдением, каждый из них чувствует себя хорошо.

Другую вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи, уже опробовали на двух группах добровольцев. Они были выписаны из госпиталя Бурденко и клиники Сеченовского университета еще 20 июля. Итоги этих испытаний пока не подведены.