На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, привьют около 1600 добровольцев двумя видами вакцины. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам министра, которые приводит ТАСС, разрешение на применение вакцины будет выдано, когда завершатся и будут оформлены клинические исследования. Для исследований каждой формы выпуска вакцины - жидкой и лиофилизированной - планируется привлечь по 800 добровольцев. Параллельно начнется масштабирование производства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что минимум четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность. При этом по двум формам вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре Гамалеи Минздрава России, клинические испытания находятся на финальной стадии.