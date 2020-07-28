На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, привьют около 1600 добровольцев двумя видами вакцины. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Новой вакциной привьют 1600 добровольцев. Фото: РИА Новости
По словам министра, которые приводит ТАСС, разрешение на применение вакцины будет выдано, когда завершатся и будут оформлены клинические исследования. Для исследований каждой формы выпуска вакцины - жидкой и лиофилизированной - планируется привлечь по 800 добровольцев. Параллельно начнется масштабирование производства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что минимум четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность. При этом по двум формам вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре Гамалеи Минздрава России, клинические испытания находятся на финальной стадии.