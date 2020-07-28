Кто может оформить автокредит со скидкой

Воспользоваться программами "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" смогут больше россиян, так как льготное автокредитование теперь действует в обновленном формате, рассказали в минпромторге. С начала года в программах приняли участие более 85 тысяч россиян.

По программам также предоставляется скидка 10%. Но с 1 июня 2020 года программой "Семейный автомобиль" могут воспользоваться семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее участвовать в программе могли только семьи с двумя и более детьми. Также в программе теперь могут участвовать работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Еще одно нововведение - увеличена максимальная стоимость автомобилей, которые можно приобрести со скидкой. Теперь стоимость ограничена 1,5 млн рублей, тогда как раньше нужно было уложиться в 1 млн рублей. При этом условия программы распространяются и на электромобили.

Кроме того, скидка предоставляется при одновременной сдаче своего старого автомобиля возрастом более шести лет в Trade-In автомобильному дилеру.

Для участия в программах нужно соблюсти также несколько других условий. Автомобиль должен быть новый и собран в России. Сейчас на отечественных заводах собирают самые различные марки, так что выбор довольно большой. На купленный автомобиль нужно будет приобрести полис страхования каско. После регистрации автомобиля паспорт транспортного средства нужно будет передать в банк.

Наиболее популярны у россиян по программам льготного автокредитования автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault. На них пришлось около 90% всех реализованных в рамках программы автомобилей, уточнил министр. Те же марки лидировали и в прошлом году. По данным за 10 месяцев 2019 года, уточнили в минпромторге, АвтоВАЗ (марка Lada) по двум программам продал 45,6 тысячи автомобилей, что составляет 41,6% всего объема продаж. Компанией "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (марки Kia, Hyundai) продано 36,6 тысячи автомобилей - 33,5% от всего объема, "Рено Россия" (марка Renault) продано 11,4 тысячи автомобилей - 10,5% от всех автомобилей. Доля проданных автомобилей Volkswagen составила 7,5%, Nissan - 2,8%, Ford - 1,5%.