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28.07.2020 16:35
Рубрика: Экономика

Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Московской бирже курс российской валюты продолжает опускаться в течение всего торгового дня. К 16.05 по мск курс евро был на уровне 85.02 рубля. Напомним, что до этого "европеец" переходил рубеж в 85 рублей в начале апреля.

Фото: iStock
До какой отметки вырастет курс евро к рублю

Курс доллара прибавил почти 90 копеек и остановился на уровне 72.48 рубля.

Как ранее писала "Российская газета" в течение августа курс доллара может дойти до 74 рублей, а также и опуститься до 67 рублей. Негативный сценарий для российской валюты может сбыться из-за возможных стрессов на мировых биржах.

Европейская валюта до сентября способна подняться значительно выше 85 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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