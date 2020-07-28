Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля

На Московской бирже курс российской валюты продолжает опускаться в течение всего торгового дня. К 16.05 по мск курс евро был на уровне 85.02 рубля. Напомним, что до этого "европеец" переходил рубеж в 85 рублей в начале апреля.

Курс доллара прибавил почти 90 копеек и остановился на уровне 72.48 рубля.

Как ранее писала "Российская газета" в течение августа курс доллара может дойти до 74 рублей, а также и опуститься до 67 рублей. Негативный сценарий для российской валюты может сбыться из-за возможных стрессов на мировых биржах.

Европейская валюта до сентября способна подняться значительно выше 85 рублей.