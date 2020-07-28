Минфин разработал правила наполнения единого регистра населения

Новости

Житель Приморья вырастил на участке более 170 кустов конопли 03:47
Трамп выдвинул отставного полковника Макгрегора на пост посла в Германии 03:41
В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса 03:31
Во Владивостоке проверят данные о загрязнении бухты нефтепродуктами 03:26
В Южно-Сахалинске "заминировали" аэропорт 03:22
Трамп: США поделятся вакциной от коронавируса с людьми по всему миру 03:17
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками 02:53
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать с 28 июля 02:48
Экипаж МКС возобновил поиски источника токсичного бензола 02:17
АТОР разъяснила россиянам новые правила въезда в Турцию 01:53
В США объявили о начале третьего этапа испытания вакцины от COVID-19 01:43
Взрывы прогремели на авиабазе к северу от Багдада 01:24
Шторм "Ханна" принес разрушения в Мексику 00:56
Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным 00:53
Египетские археологи обнаружили новые артефакты эпохи Рамзеса II 00:40
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь 00:18
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 27.07.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 8 700 человек 27.07.2020
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи 27.07.2020
Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом 27.07.2020
В Самаре полицейский пострадал в результате взрыва 27.07.2020
С 1 по 14 сентября в каждой школе будет медработник 27.07.2020
Кравцов: В детских лагерях нет вспышек коронавируса 27.07.2020
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело 27.07.2020
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус 27.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
28.07.2020 03:00
Рубрика: Власть

Минфин разработал правила наполнения единого регистра населения

Текст: Ирина Алпатова
Сведения о населении России будут попадать в единый регистр сведений после прохождения проверки в Федеральной налоговой службе (ФНС). Порядок поступления и проверки сведений описан в проекте постановления правительства, который Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" был подписан 8 июня 2020 года и должен вступить в силу с 1 января 2022-го. Правила, разработанные Минфином, начнут действовать тогда же.

Фото: iStock
В сентябре в России появится регистр получателей бесплатных лекарств

Вся информация будет поступать в Федеральную налоговую службу (ФНС) в течение пяти дней после появления свидетельства о рождении, российского или заграничного паспорта, получения гражданства, разрешения на работу и других документов. В систему будут попадать ФИО, даты рождения, данные о родственных связях, документы о браке и другие данные, подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью органа или организации, направивших сведения.

При поступлении в систему сведения будут проходить форматно-логический контроль и затем проверку непосредственно самой ФНС. Также правила предусматривают и дополнительную ежемесячную проверку данных на непротиворечивость и наличие ошибок. В случае обнаружения неточностей сведения будут исправлены в течение 10 рабочих дней.

Фото: iStock
Все данные ЗАГС России будут переведены в электронный формат

Как указано в проекте постановления, функционирование системы не будет противоречить законодательству Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных.

Ранее министр связи Максут Шадаев заявлял, что никаких новых сведений в регистр попадать не будет - все данные, которые там будут отображены, уже содержатся в различных государственных информационных системах. Регистр свяжет существующие данные.

Власть Право Личные документы Правительство Минфин Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов