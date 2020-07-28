Минфин разработал правила наполнения единого регистра населения

Закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" был подписан 8 июня 2020 года и должен вступить в силу с 1 января 2022-го. Правила, разработанные Минфином, начнут действовать тогда же.

Вся информация будет поступать в Федеральную налоговую службу (ФНС) в течение пяти дней после появления свидетельства о рождении, российского или заграничного паспорта, получения гражданства, разрешения на работу и других документов. В систему будут попадать ФИО, даты рождения, данные о родственных связях, документы о браке и другие данные, подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью органа или организации, направивших сведения.

При поступлении в систему сведения будут проходить форматно-логический контроль и затем проверку непосредственно самой ФНС. Также правила предусматривают и дополнительную ежемесячную проверку данных на непротиворечивость и наличие ошибок. В случае обнаружения неточностей сведения будут исправлены в течение 10 рабочих дней.

Как указано в проекте постановления, функционирование системы не будет противоречить законодательству Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных.

Ранее министр связи Максут Шадаев заявлял, что никаких новых сведений в регистр попадать не будет - все данные, которые там будут отображены, уже содержатся в различных государственных информационных системах. Регистр свяжет существующие данные.