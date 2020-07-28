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28.07.2020 20:20
Рубрика: Происшествия

Беда кабацкая

Нижним Сергам грозит экологическая катастрофа
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Группировка МЧС России, задействованная в ликвидации последствий ЧС в подтопленных Нижних Сергах, завершила работы. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. Но проблемы этого живописного уральского города далеки от разрешения. По мнению жителей и ученых из-за варварской добычи полезных ископаемых на горе Кабацкой прямо в черте города населению грозит экологическое бедствие.

Напомним, что режим ЧС в Нижних Сергах был объявлен после того, как 20 июля затяжные дожди спровоцировали подъем воды в реке Заставка. В зоне подтопления оказались 63 частных жилых дома и 2 административных здания. Разрушен один автомобильный и 3 пешеходных моста.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Прокуратура: На масштаб бедствия в Нижних Сергах могло повлиять чиновничье головотяпство

По горячим следам прокуратурой было выявлено, что на масштаб паводка повлияло чье-то разгильдяйство. Проем автомобильного моста, разделяющего город и местный металлургический комбинат, оказался загорожен приваренной мощной решеткой, которая во время осадков задержала камни, мусор, доски и сыграла роль дамбы. Кто это сделал, сейчас выясняют следователи.

В течение семи дней спасатели МЧС разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, поврежденных строений и деревьев.

По данным прокуратуры, ущерб причинен более пятистам человек. Но до сих пор выплаты даже на неотложные нужды по 5 тысяч рублей получили далеко не все. Про компенсационные выплаты говорить пока вообще не приходится. Но и это лишь малая толика тех проблем, которые зарегистрировали по жалобам граждан, выезжавшие на место прокуроры.

По словам местных жителей, дожди шли в этих местах не один день, но никто не предупредил их об угрозе подтоплений. Никто не предпринял никаких превентивных мер, чтобы подготовиться к возможному разгулу стихии. Поэтому лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв.

Столетиями гора Кабацкая в центре города служила местом отдыха жителей. А теперь варварская добыча сланца изуродовала гору и в случае обрушения котлована оползень грозит снести дома вокруг горы

Но еще большая угроза для горожан до сих пор не ликвидирована. Речь о добыче древнего сланца на живописной горе Кабацкая. Эта гора прямо в центре города, под которой течет речка Заставка, разделяющая город на две части, открывает вид на город и горы Кукан, Шолом и Орлова, обрамляющие поселение. Столетиями верх горы служил местом отдыха, сбора ягод для горожан.

Но несколько лет назад на самой верхушке горы был построен бессмысленный бетонный резервуар, который не пригодился, а после этого началась добыча сланца.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По словам местного художника Леонида Тишкова, верхушка горы уже срыта на несколько десятков метров.

- Сланец продается для посыпания дорог. Это совершенно глупое использование, так как через год он рассыпается в пыль, а после смывается дождями. Появились частные продавцы сланца, которые копают гору по ночам, предлагая породу для строительства. Уникальный ландшафт города непоправимо испорчен, лес на горе высыхает, а если будет это продолжаться, то края котлована обрушатся и сель снесет дома у подножия горы.- рассказал Тишков.

В областной прокуратуре подтвердили, что зарегистрировали все обращения граждан и начали проверки по жалобам.

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