Минтруд и профсоюзы ищут оптимальную формулу зарплаты для бюджетников

Должны ли врачи, учителя, библиотекари и служащие муниципальных и госучреждений получать равную зарплату в Москве, Брянске, Ханты-Мансийске и Оймяконе? По сути, этот вопрос стал главным камнем преткновения при обсуждении поправок в Трудовой кодекс. Минтруд поддерживает законопроект, подразумевающий региональную диверсификацию окладов бюджетников, профсоюзы настаивают, что этот вариант несправедлив.

"По мнению минтруда, правительство должно быть наделено правом, а не обязанностью устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы с учетом реальной потребности той или иной отрасли в регулировании уровня заработной платы, - пояснили в ведомстве. - Ситуация, когда уровень заработной платы отличается в зависимости от региона, экономически обусловлена".

Формально все различие в позициях министерства и объединения работников заключается в одном слове. Профсоюзы полагают правильным закрепить за правительством именно обязанность устанавливать единые требования к оплате. Но за этим нюансом скрывается очень многое. Если в законе в итоге будет слово "обязанность", мы можем вернуться к единому тарифу.

"ФНПР считает, что правительство должно наделяться не правом, а обязанностью устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы, - уверена замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. - На сегодняшний день системы оплаты труда совершенно разрознены и по отраслям, и по регионам, и даже по отдельным учреждениям на одной территории. В результате люди получают совершенно разные деньги за одну и ту же работу".

В ФНПР напоминают, что в прошлом году предлагали установить в разных субъектах одинаковые размеры базовых ставок заработной платы для работников бюджетной сферы одного квалификационной уровня, выполняющих одинаковую трудовую функцию.

"Отличия в зарплатах у людей одной и той же профессии в разных регионах - нормальная практика, так происходит во многих странах мира, - уверен старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Алексей Ощепков. - Отличаются условия жизни, уровень цен. Другое дело, что кратные отличия могут спровоцировать трудовую миграцию, оставив бедные регионы без специалистов востребованных профессий, в первую очередь высококвалифицированных. Тут уже вмешательство властей и выравнивание доходов может оказаться необходимым".