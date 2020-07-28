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28.07.2020 18:56
Рубрика: Власть

В московском метро проверяют масочный режим

Текст: Сергей Бабкин

На всех станциях московского метро проводятся рейды по проверке масочного режима, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Так в организации отреагировали на новости об усилении контроля. В ГКУ отмечают, что такие проверки на самом деле проводятся постоянно, с тех пор как в транспорте действует масочный режим. Его отменили только на улице, в метро же пассажиры по-прежнему обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Если контролер увидит человека без маски и перчаток, то посоветует ему купить их в автоматах или в кассах. Тех, кто выполнит требование, не штрафуют. Остальным грозит взыскание в размере 5 тысяч рублей.

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