Заработал участок московского метро от "Саларьево" до "Коммунарки"

Сегодня с утра вновь заработал участок Московского метрополитена от "Саларьево" до "Коммунарки". После проведенных работ для пассажиров открылись четыре станции Сокольнической линии. Сообщение о возобновлении движения появилось в Twitter компании.

"До 19 августа станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" работают по особому графику. На выходные и в некоторые из понедельников их будут закрывать. В остальные дни станции доступны пассажирам до 23:00. Ограничения вызваны укладкой на этом участке современного бесстыкового пути", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пассажирам предлагается во воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Они курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. График закрытия участка "Саларьево" - "Коммунарка" здесь.