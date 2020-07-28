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28.07.2020 12:19
Рубрика: Общество

Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием

Текст: Елена Манукиян

К обеспечению школ горячим питанием в соответствии с требованиями 47-ФЗ готовы 58 регионов, сообщили в Минпросвещения. Однако в числе претендентов на получение федеральной субсидии пока рассматриваются только 57 из них, поскольку один не успел подать заявку. Сами регионы в Минпросвещения называть не стали до окончательного решения правительства. Готовность субъектов определена на 15 июля, как было решено заблаговременно, и подтверждена контролирующими органами, в частности - Роспотребнадзором. При этом изначально дата была назначена на 15 апреля, однако к этому периоду только в 17 регионах школьные столовые и оборудование соответствовали требованиям СанПин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Планируется, что всего на организацию бесплатного горячего и качественного питания в школах государство направит в регионы в 2020 году - 16,2 млрд рублей, в 2021 - 40,4 млрд рублей, в 2022 - 41,8 млрд рублей. Сформирован и утвержден порядок определения размера субсидии. Из получателей не стали исключать регионы - доноры, то есть все субъекты получат деньги на равных условиях соразмерно затратам.

Суммы будут разные, поскольку себестоимость одного и того же блюда в регионах может отличаться в 3 раза. Например, порция в Саратовской области за 49,46 рублей в Чукотском автономном округе обойдется в 152,38 рублей.

Отличается также количество школьников, обучающихся в начальных классах. Если во всем Ненецком автономном округе их всего 2780, то в Московской области уже 403 209 детей. Всего субсидия на бесплатное питание будет выделена более чем на 7 млн детей, которые учатся с 1 по 4 класс.

В регионах Общество Образование Экономика Товары и цены Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ДФО Чукотский АО ПФО Саратовская область СЗФО Ненецкий АО ЦФО Московская область

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