Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием

К обеспечению школ горячим питанием в соответствии с требованиями 47-ФЗ готовы 58 регионов, сообщили в Минпросвещения. Однако в числе претендентов на получение федеральной субсидии пока рассматриваются только 57 из них, поскольку один не успел подать заявку. Сами регионы в Минпросвещения называть не стали до окончательного решения правительства. Готовность субъектов определена на 15 июля, как было решено заблаговременно, и подтверждена контролирующими органами, в частности - Роспотребнадзором. При этом изначально дата была назначена на 15 апреля, однако к этому периоду только в 17 регионах школьные столовые и оборудование соответствовали требованиям СанПин.

Планируется, что всего на организацию бесплатного горячего и качественного питания в школах государство направит в регионы в 2020 году - 16,2 млрд рублей, в 2021 - 40,4 млрд рублей, в 2022 - 41,8 млрд рублей. Сформирован и утвержден порядок определения размера субсидии. Из получателей не стали исключать регионы - доноры, то есть все субъекты получат деньги на равных условиях соразмерно затратам.

Суммы будут разные, поскольку себестоимость одного и того же блюда в регионах может отличаться в 3 раза. Например, порция в Саратовской области за 49,46 рублей в Чукотском автономном округе обойдется в 152,38 рублей.

Отличается также количество школьников, обучающихся в начальных классах. Если во всем Ненецком автономном округе их всего 2780, то в Московской области уже 403 209 детей. Всего субсидия на бесплатное питание будет выделена более чем на 7 млн детей, которые учатся с 1 по 4 класс.