Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.

"Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя", - сказал он.

Молодой человек добавил, что не подозревал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. "Я не хотел никак вас оскорблять", - заверил он.

Напомним, поступок несовершеннолетнего попал на видео, которое распространилось в соцсетях и привлекло внимание правоохранителей. Полиция начала проверку инцидента, а митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что ему жаль и самого подростка, и его родителей.