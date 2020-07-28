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28.07.2020 09:40
Рубрика: Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Текст: Юлия Гарднер

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.

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"Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя", - сказал он.

Молодой человек добавил, что не подозревал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. "Я не хотел никак вас оскорблять", - заверил он.

Напомним, поступок несовершеннолетнего попал на видео, которое распространилось в соцсетях и привлекло внимание правоохранителей. Полиция начала проверку инцидента, а митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что ему жаль и самого подростка, и его родителей.

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