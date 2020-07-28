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28.07.2020 05:50
Рубрика: Происшествия

Радиомаяк не сработал на пропавшем в Бурятии самолете

Текст: Юлия Гарднер

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк. По этой причине поисковая операция сильно затруднена, сообщается на официальной странице правительства республике в соцсети.

- Радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии, - приводятся в сообщении слова сотрудника бурятской поисково-спасательной службы Игоря Задевалова, - Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку, поскольку поиски ведутся на обширной территории - сразу в двух районах - Тункинском и Окинском и на территории Иркутской области.

Экипаж пропавшего Ан-2 в Бурятии не извещал наземные службы о вылете

Напомним, 19 июля Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Феникс", вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и пропал с радаров. На его борту находились шесть человек: четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Воздушное судно в рамках госконтракта должно было обрабатывать леса от сибирского шелкопряда. Оно вылетело за день до назначенных работ для осмотра района.

Ан-2 безуспешно ищут более недели. По факту исчезновения Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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