"Автодор" объявил конкурсы на строительство трассы "Москва-Казань"

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок.

Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам. Ранее в госкомпании заявляли, что трасса будет строиться в 9 этапов. Не объявлен тендер на строительство обхода Балашихи и Ногинска.

В частности, I этап включает строительство 0-80 км в Московской и Владимирской областях. Стоимость конкурса 53,378 млрд рублей. На II этапе будут построены 80-116 км во Владимирской области за 21,206 млрд рублей. На III этапе планируется строительство 116-224 км автотрассы во Владимирской области, стоимость конкурса - 59,551 млрд рублей, IV этап включает 224-347 км во Владимирской и Нижегородской областях за 79,775 млрд рублей, V этап - 347-454 км в Нижегородской области за 58,267 млрд рублей. На VI этапе будут построены 454-586 км в Нижегородской области и Республике Чувашия, стоимость конкурса - 69,290 млрд рублей. На VII этапе будут построены 586-663 км в Чувашии и Татарстане, стоимость конкурса - 42,669 млрд рублей, на VIII этапе - 663-729 км в Татарстане с мостом через Волгу, стоимость конкурса - 123,202 млрд рублей.

Все контракты предполагают привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки будут приниматься с 27 июля до 17 августа. Дата окончания их рассмотрения - 18 августа. Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа.

Построить трассу планируется к 2024 году. По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей. Для реализации проекта планируется привлечь небюджетное финансирование в размере 267,8 млрд рублей.

Ранее о начале строительства трассы объявил премьер-министр Михаил Минустин. Он поручил также проработать продления трассы М-12 Москва-Казань далее до Екатеринбурга в срок до 2030 года.