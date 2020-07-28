Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.

Изначально сообщалось только об одном полицейском, который получил ранения в результате взрыва, произошедшего накануне вечером в одной из квартир в историческом центре Самары.

По версии следствия, пьяный супруг пришел в жилище к своей жене, поссорился с ней и начал ее избивать. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов входили в квартиру, муж бросил в жену гранату. В момент взрыва один из полицейских закрыл собой женщину.

- В результате потерпевшая и сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Однако это не помешало этим же сотрудникам обезвредить подозреваемого, хотя он уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату, - пояснили в ведомстве.

Взрывотехники, которых сразу же вызвали на место инцидента, определили, что это боевая граната Ф-1. Они обезвредили ее.

Сейчас всем потерпевшим оказывается врачебная помощь. Подозреваемый задержан. Он отрицает, что хотел покалечить полицейских и жену. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".