Новости

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:42
Рубрика: Происшествия

В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали. Об этом "РГ" сообщил глава Урманского сельсовета Рафаэль Калкаманов.

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

По его словам, самопроизвольный подрыв снарядов произошел при плановых работах по утилизации боеприпасов. Выполняла эту работу подрядная организация, работавшая по контракту с Минобороны РФ.

- Взрыв произошел после обеда. Пострадали четыре человека. Они доставлены в уфимскую больницу №13 с контузией, ожогами и осколочными ранениями. Угрозы для населения нет, - заверил Рафаэль Калкаманов.

По факту происшествия следственное управлении СК РФ по Башкирии организовало проверку.

Напомним, крупный пожар и взрывы в военном арсенале в Иглинском районе впервые произошли в 2011 году, когда при разгрузке снарядов, подлежащих утилизации, из-за ошибки солдата-срочника сдетонировал снаряд. Тогда в поселке Урман, расположенном в полукилометре от арсенала, остались без крышей над головой более сотни человек: их дома сгорели и были разрушены, также как школа и детский сад.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина