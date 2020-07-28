В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале

В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали. Об этом "РГ" сообщил глава Урманского сельсовета Рафаэль Калкаманов.

По его словам, самопроизвольный подрыв снарядов произошел при плановых работах по утилизации боеприпасов. Выполняла эту работу подрядная организация, работавшая по контракту с Минобороны РФ.

- Взрыв произошел после обеда. Пострадали четыре человека. Они доставлены в уфимскую больницу №13 с контузией, ожогами и осколочными ранениями. Угрозы для населения нет, - заверил Рафаэль Калкаманов.

По факту происшествия следственное управлении СК РФ по Башкирии организовало проверку.

Напомним, крупный пожар и взрывы в военном арсенале в Иглинском районе впервые произошли в 2011 году, когда при разгрузке снарядов, подлежащих утилизации, из-за ошибки солдата-срочника сдетонировал снаряд. Тогда в поселке Урман, расположенном в полукилометре от арсенала, остались без крышей над головой более сотни человек: их дома сгорели и были разрушены, также как школа и детский сад.