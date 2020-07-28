В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на арсенале

Пострадавшие при взрыве снаряда на военном арсенале в Иглинском районе Башкирии госпитализированы в больницы Уфы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.

- Один из пострадавших с ожогами первой и второй степени доставлен в ожоговый центр больницы №18. Еще трое госпитализированы в уфимскую больницу №13. У них преимущественно осколочные ранения, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что взрыв на бывшем военном арсенале в 500 метрах от поселка Урман Иглинского района прозвучал днем 28 июля при плановых работах по утилизации боеприпасов, которые выполняли сотрудники подрядной организации. В результате взрыва четыре человека пострадали. Региональный следком начал по данному факту проверку.