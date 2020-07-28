В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело

Бывшего следователя отдела по Нижегородскому району подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями: возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

В июле в Нижнем Новгороде был задержан мужчина, подозреваемый в резонансном убийстве девушки, чье тело было найдено в озере Автозаводского района. В совершении преступления он признался.

Позже выяснилось, что в 2014 году следователь проводил проверку по заявлению другой девушки о попытке изнасилования и вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении того самого мужчины, которого задержали по подозрению в убийстве на Автозаводе.

24 июля было отменено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование, дело все-таки завели. Следователь, который вынес незаконное процессуальное решение, был уволен из органов СК. Теперь он проходит в качестве подозреваемого по делу о превышении полномочий, у него провели обыск и изъяли документы.

В СК уточнили, что будет проверена вся работа бывшего следователя и изучены принятые им решения. "Расследование этого уголовного дела будет проведено самым тщательным и беспристрастным образом", - подчеркнули в ведомстве.