На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке

В Барнауле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, который предположительно стал виновником гибели местного жителя, пытавшего разнять драку. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Драка в районе Старого базара попала на камеры очевидцев, на кадрах трое мужчин идут на конфликт с человеком, у которого в руках трость. Как рассказала в соцсетях жена погибшего, ее супруг попытался разнять стороны, видя что под прессингом возможно оказался инвалид. По ее словам, один из нападавших, боксер, нанес удар, после которого 40-летний барнаулиц уже не поднялся.

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.