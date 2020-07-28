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28.07.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье будут судить мать, продававшую сына за 50 тысяч рублей

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела против 29-летней жительницы региона, которая хотела продать новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю, еще будучи беременной она нашла покупательницу в интернете.

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- Женщина решила продать будущего ребенка за 50 тысяч рублей, роды предстояли в феврале 2020 года. Она разместила в интернете объявление, на которое отреагировала другая женщина. По договоренности, роженица предоставила в больнице в Новопавловске документы покупательницы, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Медики на уловку не попались и разницу между фотографией в паспорте и лицом рожающей женщины заметили сразу, а после сообщили об этом правоохранителям. Уголовное дело с утвержденным обвинением против нерадивой матери передали в суд. По статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми" ей грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, мальчик будет находиться в больнице, пока органы опеки не решат его дальнейшую судьбу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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