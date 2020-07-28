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28.07.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение

Текст: Марина Ледяева
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

СК России обвинил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, отбывающего срок за коррупцию, в еще одном преступлении - организации превышения должностных полномочий.

Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в 2013-2014 годах обвиняемый незаконно распорядился, чтобы глава города Сыктывкара выделил земельные участки под многоэтажное строительство без проведения торгов. Следствие полагает, что это было сделано в интересах компании, принадлежавшей знакомому экс-главы республики. В итоге муниципалитет понес ущерб в размере свыше 8,7 миллиона рублей.

СК выделил новое уголовное дело в отдельное производство из основного, по которому экс-глава и его соучастники были осуждены в 2019 году. Суд признал их виновными в хищении и отмывании денежных средств.

Главный фигурант дела Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

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