Суд оставил приговор бывшему главе Коми Гайзеру без изменений

Московский городской суд постановил оставить без изменения приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, который был осужден на 11 лет за коррупцию.

Апелляционные жалобы на приговор Замоскворецкого суда, который был объявлен 10 июня, подала защита Гайзера. В свою очередь прокуратура также внесла в Мосгорсуд представление, в котором просила отменить оправдание Гайзера по статье 210 УК РФ (Создание или участие в организованном преступном сообществе). Рассмотрев все доводы, судья огласил решение - приговор Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты и представление прокуратуры - без удовлетворения.

В июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

Как ранее сообщала "Российская газета", адвокаты наставали на оправдании бывшего главы Коми, а прокурор просил лишить Гайзера свободы на 21 год и со штрафом в 500 млн рублей. Итоговый штраф и срок Гайзера сократился из-за того, что суд снял с него обвинение об организации преступного сообщества.