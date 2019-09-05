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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Недовольны решением

Мосгорсуд оценит жалобы на приговор Вячеславу Гайзеру
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, который был приговорен к 11 годам строгого режима.

Как ожидается, разбирательство может занять несколько заседаний. Апелляционные жалобы на приговор Замоскворецкого суда, состоявшийся 10 июня, подали как защита Гайзера, так и гособвинение.

Фото: РИА Новости.
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Адвокаты наставали на оправдании экс-главы Коми, в то время как прокурор просил для него 21 год лишения свободы и штраф в полмиллиарда рублей. Итоговый штраф и срок Гайзера сократился из-за того, что суд снял с него обвинение об организации преступного сообщества. Его признали виновным в мошенничестве и назначили штраф в 160 миллионов рублей. Остальные фигуранты дела тоже были оправданы по статье об организации и участии в преступном сообществе и получили меньшие сроки, чем ожидалось изначально.

Жалобы на приговор подали как защита Гайзера, так и гособвинение. Адвокаты наставали на оправдании экс-главы Коми, в то время как прокурор просил для него 21 год лишения свободы

Так, бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии, а предшественник Гайзера на посту руководителя республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 года и штраф в 500 тысяч рублей. Еще десять фигурантов были приговорены к срокам от 5 до 8 лет лишения свободы, причем некоторые из них - условно. Вячеслав Гайзер стал главой Коми в 2010 году, а в 2015-м его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. Как считает следствие, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, которая была создана в 2005 году. При этом мозговым центром и лоббистом группы в Москве следствие считает именно Гайзера. В 2005-2015 годах группировка, по данным СК РФ, похитила 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей. Еще 67 миллионов рублей были выведены из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми.

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Кроме того, Гайзер и компания получили более чем 198 миллионов рублей взяток за назначения разных лиц на должности и покровительство. Также, по данным следствия, за эти годы фигуранты отмыли и легализовали около миллиарда рублей, полученных преступным путем. В преступное сообщество, по мнению следствия, входили бывший зампред правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, замглавы Коми Алексей Чернов, бывший сенатор Торлопов, бизнесмен Валерий Веселов.

Ромаданов заключил досудебное соглашение, и в мае 2018-го был приговорен к семи годам строгого режима. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в 2016-м, бизнесмен Алексей Соколов погиб в ДТП в Новороссийске. Бизнесмен Зарубин в бегах и находится в международном розыске.

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