Мосгорсуд оценит жалобы на приговор Вячеславу Гайзеру

Как ожидается, разбирательство может занять несколько заседаний. Апелляционные жалобы на приговор Замоскворецкого суда, состоявшийся 10 июня, подали как защита Гайзера, так и гособвинение.

Адвокаты наставали на оправдании экс-главы Коми, в то время как прокурор просил для него 21 год лишения свободы и штраф в полмиллиарда рублей. Итоговый штраф и срок Гайзера сократился из-за того, что суд снял с него обвинение об организации преступного сообщества. Его признали виновным в мошенничестве и назначили штраф в 160 миллионов рублей. Остальные фигуранты дела тоже были оправданы по статье об организации и участии в преступном сообществе и получили меньшие сроки, чем ожидалось изначально.

Жалобы на приговор подали как защита Гайзера, так и гособвинение. Адвокаты наставали на оправдании экс-главы Коми, в то время как прокурор просил для него 21 год лишения свободы

Так, бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии, а предшественник Гайзера на посту руководителя республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 года и штраф в 500 тысяч рублей. Еще десять фигурантов были приговорены к срокам от 5 до 8 лет лишения свободы, причем некоторые из них - условно. Вячеслав Гайзер стал главой Коми в 2010 году, а в 2015-м его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. Как считает следствие, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, которая была создана в 2005 году. При этом мозговым центром и лоббистом группы в Москве следствие считает именно Гайзера. В 2005-2015 годах группировка, по данным СК РФ, похитила 100 процентов акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей. Еще 67 миллионов рублей были выведены из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми.

Кроме того, Гайзер и компания получили более чем 198 миллионов рублей взяток за назначения разных лиц на должности и покровительство. Также, по данным следствия, за эти годы фигуранты отмыли и легализовали около миллиарда рублей, полученных преступным путем. В преступное сообщество, по мнению следствия, входили бывший зампред правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, замглавы Коми Алексей Чернов, бывший сенатор Торлопов, бизнесмен Валерий Веселов.

Ромаданов заключил досудебное соглашение, и в мае 2018-го был приговорен к семи годам строгого режима. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в 2016-м, бизнесмен Алексей Соколов погиб в ДТП в Новороссийске. Бизнесмен Зарубин в бегах и находится в международном розыске.