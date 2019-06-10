Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет

Суд Замоскворецкого района Москвы огласил приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Его признали виновным в создании ОПГ и коррупции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей.

Вячеслав Гайзер стал главой Коми в 2010-м году, а в 2015-м его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. Гайзера заподозрили в организации преступного сообщества. В частности, по данным следствия, группировка, используя Фонд инвестиционных проектов, выводила средства из рентабельных предприятий региона.

В материалах дела, например, есть эпизод о передаче 95 процентов одной из крупнейших птицефабрик республики в пользу другой фирмы. Всего же группировке вменяли причинение ущерба на сумму 3,3 миллиарда рублей и получение взяток в размере 200 миллионов.

Расследование уголовного дела длилось полтора года, первые судебные заседания начались еще в конце 2017-го. Столь долгий срок объясняется большим количеством томов в уголовном деле, а также необходимостью опросить всех свидетелей, а их в деле более 200.

Сторона защиты просила перевести слушания дела в Сыктывкар, но ей было отказано, в итоге все заседания проходили в Москве.

К слову, приговор экс-главе Коми оказался значительно мягче, чем просила сторона обвинения. Так, на прениях прокурор запросил для Вячеслава Гайзера 21 год лишения свободы.