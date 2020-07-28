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28.07.2020 17:02
Рубрика: Культура

В Петербурге под открытым небом пройдет фестиваль "Опера - всем"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем" Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"

С 8 по 22 августа в Петербурге в девятый раз состоится международный фестиваль "Опера - всем". Масштабный проект представит шедевры оперного искусства в формате open air, в уникальных архитектурных ансамблях Северной столицы.

Фестиваль откроется оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов" на Соборной площади Петропавловской крепости, поставил ее режиссер Вадим Мелков-Товстоногов. 12 августа в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове прозвучит "Русалка" Александра Даргомыжского (режиссер Игорь Архипов).

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Впервые местом проведения фестиваля станет площадь Растрелли перед Смольным собором, где 16 августа представят оперу "Капулетти и Монтекки" Винченцо Беллини в постановке Дмитрия Отяковского.

Завершится фестиваль 22 августа оперой Моцарта "Волшебная флейта" на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе - в постановке Виктора Высоцкого, за дирижерским пультом маэстро Фабио Мастранджело, оркестр "Северная симфония" театра "Мюзик-Холл".

В день открытия фестиваля под одну из оперных композиций разведут створы Дворцового моста. Произведение предстоит выбрать пользователям социальной сети ВКонтакте. Список всемирно известных произведений составил художественный руководитель театра "Мюзик-Холл", музыкальный руководитель фестиваля "Опера - всем" Фабио Мастранджело. Здесь арии из опер "Риголетто", "Евгений Онегин", "Кармен", "Князь Игорь", "Богема", "Турандот", "Сказка о Царе Салтане", "Пиковая дама", "Алеко".

Голосование продлится до 6 августа. Принять участие в опросе можно на официальной странице Комитета по культуре Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте". Там же можно смотреть трансляции спектаклей открытия и закрытия фестиваля.

Справка "РГ"

Первый фестиваль "Опера - всем" состоялся в июле 2012 года. Проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход на все спектакли бесплатный.

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