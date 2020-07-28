При столкновении поездов в Петербурге пострадал машинист

Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, подчеркнув, что это предварительные данные.

По предварительным данным, пострадавший - это один из машинистов, уточнили в ведомстве.

Авария произошла сегодня, 28 июля около 14.40 на стрелочном переводе железнодорожной станции "Купчинская". Два локомотива, по какой-то причине задев друг друга по касательной, сошли с рельсов.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения, ее взял на личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. На место происшествия выехал транспортный прокурор Санкт-Петербурга Игорь Лепехин.