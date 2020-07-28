Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края

Судья Елена Хахалева, чьё имя в последнее время часто попадало в СМИ, отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ привлекла Хахалеву к дисциплинарной ответственности. На нее были наложены санкции в виде досрочного прекращения срока действия ее полномочий "из-за частых прогулов".

Как рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда, приказ на отчисление из штата судей и с должности судьи издал председатель суда с мотивировкой "в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка".

Как ранее сообщала "Российская газета", поток негативных высказываний обрушился на Хахалеву летом 2017 года, когда многие СМИ рассказали о свадьбе ее дочери. По мнению знакомых с делом юристов, информационная атака, в итоге приведшая к отставке, возможно, была проведена из-за несговорчивости Хахалевой.