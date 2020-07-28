ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличили на 300 млрд рублей

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года, а ее финансирование увеличено на дополнительные 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой.

По его данным, из этой суммы 215 миллиардов рублей предназначены на финансирование объектов в Республике Крым, остальная часть запланирована для инфраструктуры Севастополя.

- Это все дает нам возможность планомерно строить свою работу, запланировать большее количество объектов и построить их в срок и качественно, - отметил Марат Хуснуллин.

Накануне вице-премьер побывал на нескольких объектах, финансируемых в рамках ФЦП, в частности посетил строящуюся федеральную трассу "Таврида" и остался доволен качеством и темпами работ.

- Есть уверенность, что ФЦП развития Крыма в этом году будет выполнена в полном объеме и даже впервые перевыполнена, - сказал Марат Хуснуллин.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и в мире из-за пандемии коронавируса, финансирование ФЦП развития Крыма в этом году не будет уменьшено ни на один рубль. Кроме того, приняты революционные решения организационно-финансового порядка, которые позволят избежать отставания в темпах строительства объектов ФЦП.

- Мы договорились, что если на каком-то объекте возникает отставание, а другой, напротив, можно сдать быстрее, то мы сможем перебрасывать средства с одного объекта на другой, - рассказал Аксенов. - Это позволит нам избежать обязательной конкурсной процедуры и значительно сэкономит время.

Сейчас, по словам Аксенова, в Крыму с отставанием от графика возводятся только 25 объектов из примерно 700.

Ранее ФЦП развития Крыма и Севастополя уже была продлена до 2022 года с пропорциональным увеличением финансирования. В мае нынешнего года Минэкономразвития РФ выступило с инициативой продления ФЦП еще на два года - до 2024 года. Общий объем финансирования ФЦП с момента ее утверждения в 2014 году составит 1 триллион 256 миллиардов рублей.