Ялтинский международный экономический форум отменен

Ялтинский международный экономический форум в этом году не состоится. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Форума в этом году не будет, - сказал Аксенов. - В связи с ограничениями решили не портить ситуацию в плане заболеваемости, решили перенести форум на следующий год и по весне его провести.

Аксенов также сообщил, что в городской администрации Ялты за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 20 сотрудников. В конце прошлой недели число заболевших в мэрии курортной столицы полуострова не превышало шести человек. В этой связи в городе отменены все спортивно-массовые мероприятия.

Сергей Аксенов также заверил, что весной будущего года ЯМЭФ-2021 обязательно состоится и будет иметь в том числе представительный международный уровень. Организационный комитет форума возглавит вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ранее ЯМЭФ-2020 в связи с пандемией коронавируса был перенесен с апреля нынешнего года на осень. Ялтинские форумы проводились непрерывно на протяжении последних пяти лет и стали ведущей финансово-инвестиционной площадкой полуострова.