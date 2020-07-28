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28.07.2020 19:31
Рубрика: Власть

Ялтинский международный экономический форум отменен

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

Ялтинский международный экономический форум в этом году не состоится. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Форума в этом году не будет, - сказал Аксенов. - В связи с ограничениями решили не портить ситуацию в плане заболеваемости, решили перенести форум на следующий год и по весне его провести.

Аксенов также сообщил, что в городской администрации Ялты за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 20 сотрудников. В конце прошлой недели число заболевших в мэрии курортной столицы полуострова не превышало шести человек. В этой связи в городе отменены все спортивно-массовые мероприятия.

Сергей Аксенов также заверил, что весной будущего года ЯМЭФ-2021 обязательно состоится и будет иметь в том числе представительный международный уровень. Организационный комитет форума возглавит вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ранее ЯМЭФ-2020 в связи с пандемией коронавируса был перенесен с апреля нынешнего года на осень. Ялтинские форумы проводились непрерывно на протяжении последних пяти лет и стали ведущей финансово-инвестиционной площадкой полуострова.

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